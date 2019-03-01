РЖД увеличили перевозки пассажиров в феврале на 3%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Перевозки пассажиров на сети "Российских железных дорог" выросли феврале 2019 года на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 83,1 млн человек, говорится в сообщении РЖД.

Так, в пригородном сообщении отправлено 76,5 млн пассажиров (на 2,8% больше, чем годом ранее), в дальнем следовании - 6,6 млн (+5,8%).

С начала года перевозки пассажиров увеличились на 3,2%, до 167 млн человек.

Пассажирооборот в феврале составил 7,1 млрд пассажиро-километров, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. С начала текущего года этот показатель вырос на 2,5%, до 16,2 млрд пассажиро-километров.

По Московскому центральному кольцу с начала 2019 года перевезено почти 21 млн пассажиров, что на 14,1% больше, чем годом ранее, добавили в РЖД.