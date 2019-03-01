Минтруд: разница в зарплате мужчин и женщин за 16 лет сократилась на 8,5 п. п.

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами в РФ за последние 16 лет сократился с почти 37% до 28%, сообщили в пятницу журналистам в Минтруде.

"Показатель разрыва в заработной плате между мужчинами и женщинами сократился с 36,8% в 2001 году до 28,3% в 2017 году", - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец на открытии форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов" в Новокузнецке заявила, что средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.

По данным Международной организации труда, зарплата женщин в мире в среднем на 16-22% ниже зарплаты, которую получают мужчины.

В новость внесена правка (12:06 мск) — уточняется заголовок