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Минтруд: разница в зарплате мужчин и женщин за 16 лет сократилась на 8,5 п. п.

Как уточнятся, показатель разрыва в заработной плате сократился с 36,8% в 2001 году до 28,3% в 2017 году

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами в РФ за последние 16 лет сократился с почти 37% до 28%, сообщили в пятницу журналистам в Минтруде.

"Показатель разрыва в заработной плате между мужчинами и женщинами сократился с 36,8% в 2001 году до 28,3% в 2017 году", - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец на открытии форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов" в Новокузнецке заявила, что средняя заработная плата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.

По данным Международной организации труда, зарплата женщин в мире в среднем на 16-22% ниже зарплаты, которую получают мужчины.

В новость внесена правка (12:06 мск) — уточняется заголовок

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