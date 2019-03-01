Силуанов обозначил основные задачи ФТС на 2019 год

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Главная задача Федеральной таможенной службы РФ (ФТС) в 2019 году - продолжить работу по снижению издержек бизнеса, связанных с таможней и внешнеэкономической деятельностью (ВЭД). Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая на итоговой коллегии ФТС.

"Задачи на текущий год - продолжить работу по выполнению мероприятий, способствующих снижению издержек бизнеса, связанных с таможенным администрированием и внешнеэкономической деятельностью", - сказал Силуанов.

Для выполнения этой задачи, по его словам, таможне нужно продолжить переход на электронный документооборот.

Первый вице-премьер также поручил ФТС развивать технологии таможенного контроля, которые предоставляют добросовестным участникам ВЭД наиболее благоприятные условия прохождение контроля.

Силуанов поставил задачу продолжить совместно с Федеральной налоговой службой создание системы прослеживаемости товаров на территории РФ. "Обеспечить в 2019 году проведение эксперимента по прослеживаемости отдельных видов товаров с добровольным участием хозяйствующих субъектов. Осуществить тестирование информационного взаимодействия между программными средствами таможенных органов и налоговых органов", - сказал он.

Еще одной важной задачей на 2019 год первый вице-премьер считает перевод всех участников на единые лицевые счета. По его информации, в 2018 году такие счета были открыты более чем 77 тыс. участников ВЭД.