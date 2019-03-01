ЦБ оценил годовой прирост ВВП России в I квартале 2019 года в диапазоне 1-1,5%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Банк России оценил годовой прирост ВВП РФ в I квартале 2019 года в диапазоне 1-1,5%, следует из очередного комментария регулятора по экономике.

"С учетом эффекта базы и сдерживающего влияния повышения НДС на экономическую активность, расходов на конечное потребление домашних хозяйств и валового накопления основного капитала годовой прирост ВВП в I квартале 2019 года замедлится до 1-1,5%", - отмечает Банк России.

В тоже время квартальный темп прироста ВВП РФ в I квартале составит 0,1-0,3%, сохранившись примерно на уровне предыдущего квартала, что в целом соответствует ожиданиям ЦБ РФ.

По мнению регулятора, реакция российской экономики на повышение НДС в январе оставалась умеренной. "Замедлению годовых темпов роста оборота розничной торговли способствовало ожидаемое ослабление потребительской активности в январе 2019 года, в том числе связанное с повышением ставки НДС. При этом замедление роста продаж коснулось в первую очередь сегмента непродовольственных товаров, пик активности в котором наблюдался в конце 2018 г. В целом реакция российской экономики на повышение НДС остается умеренной", - отмечается в материалах ЦБ.