Рост реальной зарплаты россиян в январе замедлился до минимума с середины 2016 года

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Годовой прирост реальной заработной платы в России в январе 2019 года замедлился до 0,2% - минимума с середины 2016 года, отмечается в материалах Банка России.

"Влияние исполнения "майских указов" на годовой прирост заработной платы уменьшается. Вместе с ускорением инфляции это сказалось на динамике реальной заработной платы, годовой прирост которой замедлился до 0,2% - минимума с середины 2016 г.", - отмечает регулятор в очередном комментарии по экономике.

Годовой темп прироста номинальной заработной платы в анализируемый период продолжил замедляться и составил 5,2%, что, по данным ЦБ, обусловлено приближением трудовых компенсаций работникам социальной сферы и культуры к целевым значениям.

"Рост реальных располагаемых денежных доходов населения прекратился, и в январе 2019 года они снизились на 1,3% в годовом выражении", - констатирует Банк России.