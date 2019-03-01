До 500 млн руб. выделят в 2019 г. на поддержку предпринимательниц в инновационной сфере

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 1 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выделит в 2019 году от 400 до 500 млн рублей на поддержку женщин-предпринимателей, занимающихся инновационной деятельностью, сообщила в пятницу журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова на форуме "Роль женщин в развитии промышленных регионов" в Новокузнецке.

"Очень много идет женщин с инновационной продукцией, и мы большой объем средств заложили на НИОКРы [научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы]. Я думаю, что в этом сегменте вклад женщин будет значительным. Объем поддержки будет составлять от 400 до 500 млн рублей", - сказала Кадырова, отвечая на вопрос ТАСС, добавив, что средства будут выделены в течение 2019 года.

Также она отметила, что Минпромторг сохранит поддержку предпринимательницам, производящим детские товары и реабилитационную продукцию. "Безусловно, объем средств при поддержке Государственной думы и Совета Федерации в законе о бюджете мы сохранили, и поэтому те меры, которые мы выработали в прошлом году, мы будем реализовывать в дальнейшем", - сказала Кадырова.

Женский форум "Роль женщин в развитии промышленных регионов" проходит в Новокузнецке 1-2 марта. Его участники - гости из 16 стран и 39 субъектов РФ, это женщины- парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообществ. В рамках форума планируется подписание нескольких соглашений, которые касаются развития моногородов, детского спорта, культуры, благоустройства.