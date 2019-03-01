"Яндекс" начал строительство второй очереди дата-центра во Владимире

ВЛАДИМИР, 1 марта. /ТАСС/. Компания "Яндекс" начала строительство второй очереди дата-центра мощностью 10 МВт в микрорайоне Энергетик во Владимире, запустить который планируется в 2020 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

С 2017 года во Владимире работает дата-центр мощностью 10 МВт. Благодаря вводу нового оборудования, мощность центра увеличится вдвое.

"Строительство второй очереди ЦОД (центра обработки данных, или дата-центра) "Яндекс" во Владимирской области на 10 МВт IT-нагрузки уже началось, запуск планируется в 2020 году. По расчетам компании, к этому времени первая очередь ЦОД [также на 10 мВт IT-нагрузки] будет загружена полностью", - рассказали в пресс-службе, не уточнив объем инвестиций в проект.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года "Яндекс" запустила собственный дата центр в микрорайоне Энергетик, общий объем капитальных затрат в рамках инвестиционного проекта на момент запуска составил 2,5 млрд рублей.

"Модульность и масштабируемость проекта позволяют гибко и в относительно короткие сроки наращивать его мощности с ростом загрузки. Особенности владимирского ЦОД "Яндекс" - подключение по высоким напряжениям (110 кВт и выше) непосредственно к сетям национальных операторов по собственным кабельным линиям и подстанциям. Это важное преимущество с точки зрения надежности и доступности цены", - пояснили в компании.