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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти

Нефтяники на совещании с Новаком не обсуждали продление ОПЕК+

Как рассказал замглавы "Лукойла" Равиль Маганов, речь шла лишь об исполнении существующих договоренностей

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Представители нефтяных компаний на встрече с главой Минэнерго Александром Новаком не стали обсуждать продление сделки ОПЕК+, а только исполнение существующих договоренностей по сокращению добычи нефти. Об этом журналистам сказал замглавы "Лукойла" Равиль Маганов.

"Обсуждали выход в апреле на те цифры, которые указывали (в рамках сокращения добычи - прим. ТАСС)", - сказал он, отметив, что вопрос продления сделки ОПЕК+ не обсуждали.

Глава "Татнефти" Наиль Маганов в свою очередь сообщил, что компания привержена сделке и продолжит мониторить ситуацию.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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