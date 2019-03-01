Нефтяники на совещании с Новаком не обсуждали продление ОПЕК+

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Представители нефтяных компаний на встрече с главой Минэнерго Александром Новаком не стали обсуждать продление сделки ОПЕК+, а только исполнение существующих договоренностей по сокращению добычи нефти. Об этом журналистам сказал замглавы "Лукойла" Равиль Маганов.

"Обсуждали выход в апреле на те цифры, которые указывали (в рамках сокращения добычи - прим. ТАСС)", - сказал он, отметив, что вопрос продления сделки ОПЕК+ не обсуждали.

Глава "Татнефти" Наиль Маганов в свою очередь сообщил, что компания привержена сделке и продолжит мониторить ситуацию.