Путин проведет встречу с главой "Россетей"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу в Москве рабочую встречу с генеральным директором ПАО "Россети" Павлом Ливинским. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Публичным будет его [Путина] общение с Павлом Ливинским, главой компании "Россети", одной из системообразующих компаний, - отметил он. Представитель Кремля напомнил, что президент традиционно встречается для "сверки часов" с главами крупных компаний. "Это произойдет и сегодня", - добавил Песков.