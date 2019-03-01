На Украине долги за ЖКХ установили абсолютный рекорд

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Долги населения за жилищно-коммунальные услуги на Украине установили абсолютный рекорд со времени введения национальной валюты в 1996 году. Как сообщила в пятницу Государственная служба статистики, по состоянию на конец января они превысили 62,6 млрд гривен ($2,3 млрд).

Большая часть задолженности приходится на газоснабжение - более 29 млрд гривен, а также отопление и водоснабжение - почти $20 млрд.

В месяц жители Украины в среднем платят за коммунальные услуги 2700 гривен. При этом средняя зарплата в 2018 году составила 8 тысяч 713 гривен.

Среди регионов наибольшая задолженность за газоснабжение, отопление и горячее водоснабжение отмечена в Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях, а также в Киеве.

Последние несколько лет украинские власти планомерно повышают тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Правительство объясняет это требованиям главного кредитора Украины - Международного валютного фонда (МВФ), который настаивает на том, что стоимость газа должна быть поднята до уровня импортного паритета, то есть на 60%.

Эксперты предупреждают, что постоянное повышение тарифов на газ и другие жилищно-коммунальные услуги для населения приведут к кризису неплатежей. Еще в начале нынешней зимы 12 городов страны остались без отопления из-за долгов. С проблемами столкнулись, в частности, жители городов Смела, Северодонецк, Шепетовка, Первомайск, Кривой Рог. Правительство вынуждено было принять решение о запрете отключения теплоснабжающих предприятий во время отопительного сезона.