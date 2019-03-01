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Песков: ни Путин, ни Кремль не будут вмешиваться в дискуссию о ставках эквайринга

Представитель Кремля добавил, что этот вопрос - "прерогатива фискальных властей"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и администрация главы государства не могут вмешиваться в дискуссию о банковских комиссиях за безналичные расчеты (ставках эквайринга) на уровне микроменеджмента, необходимые поручения президент уже дал.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, следят ли в Кремле за острой дискуссией между ретейлерами (розничные торговые сети) и представителями банковской сферы вокруг темы снижения ставок эквайринга, и намерена ли администрация президента вмешиваться в эту ситуацию.

"Кремль не может вмешиваться в эту ситуацию, - сказал Песков, напомнив, что ранее представители сектора торговли жаловались Путину на высокие ставки эквайринга. - Президентом были даны поручения. Дальше в плане микроменеджмента ни президент, ни Кремль этим заниматься не могут и не должны, это прерогатива наших фискальных властей".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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