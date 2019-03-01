Офис венесуэльской нефтяной монополии PDVSA перенесут из Лиссабона в Москву

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть офис национальной нефтедобывающей компании PDVSA в Лиссабоне и перенести представительство в Москву. Об этом заявила в пятницу исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Президент Николас Мадуро дал распоряжение лиссабонскому отделению PDVSA закрыть это отделение и перенести офис в Москву", - сказала она.

По ее словам, перенос офиса PDVSA идет в рамках сотрудничества с "Роснефтью" и "Газпромом". "Это производится в соответствии с планами расширения технического сотрудничества в области нефтедобычи с "Роснефтью", с "Газпромом". Сейчас самый подходящий момент, чтобы это сделать. Мы переформатируем наши отношения", - сказала Родригес.

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