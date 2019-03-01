Венесуэла будет закупать медикаменты и продукты в России

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Венесуэла будет закупать необходимые продукты и медикаменты в России. Об этом заявила в пятницу исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Президент Николас Мадуро дал очень четкие распоряжения на этот счет: те продукты, которые нужны нашему народу, медикаменты, которые нужны нашему народу, будут приобретаться в России", - сообщила она.

Венесуэла готова оплатить доставку продуктов и медикаментов из-за рубежа на $2,5 млрд.

"Венесуэла может получить необходимое финансирование для оплаты своих продуктов питания и медикаментов. Мы говорили с международной контактной группой Европейского союза, с представителями Уругвая, передали им перечень продуктов, которые мы готовы оплатить, примерно на $2,5 млрд, но для этого к нам должны поступить продукты питания и медикаменты. Сейчас есть морская блокада, которая не позволяет провезти это все на территорию Венесуэлы", - сказала Родригес.