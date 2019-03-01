Нижегородская область готова поставлять на Ямал суда и оборудование для выпуска СПГ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Нижегородская область готова начать поставки в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) судов для развития речного сообщения и технологического оборудования для производства сжиженного природного газа в рамках проектов по производству СПГ. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на встрече с главой Нижегородской области Глебом Никитиным в Нижнем Новгороде обсудили перспективы взаимодействия регионов в различных отраслях промышленности и подписали протокол о намерениях по развитию сотрудничества между субъектами.

"В документе, в частности, идет речь о перспективах поставок на Ямал судов, произведенных в Нижегородской области. Кроме того, стороны договорились рассмотреть возможность поставок нижегородского технологического оборудования для производства сжиженного природного газа в рамках проектов по производству СПГ в автономном округе", - говорится в сообщении пресс-службы.

Артюхов отметил, что в последние три года инвестиции в экономику ЯНАО превышают 1 трлн рублей ежегодно.

"Все, что происходит в Арктике, требует новых подходов: нового оборудования, новых материалов, новых технологий. Производственный, промышленный потенциал, который есть в Нижегородской области, очень интересен", - цитирует пресс-служба главу Ямала.

Ямал и Нижегородская область собираются в перспективе заключить двустороннее соглашение о развитии и расширении связей в различных областях промышленности, сельского хозяйства, транспорта, науки и техники, образования, торговли, экологии, охраны здоровья, культуры, трудовой миграции, туризма и спорта.