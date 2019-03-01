Правительство утвердило лицензионные требования к автобусным перевозкам

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство России утвердило лицензионные требования для автобусных перевозок пассажиров. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабмина.

В нем отмечается, что с 1 марта 2019 года деятельность по перевозкам пассажиров и других лиц автобусами подлежит лицензированию. "Подписанным постановлением устанавливаются лицензионные требования к соискателю лицензии на осуществление перевозок пассажиров и других лиц автобусами, список документов, представляемых соискателем лицензии в лицензирующий орган, лицензионные требования к лицензиату, которые он обязан выполнять при осуществлении перевозок, порядок лицензирования, критерии отнесения деятельности лицензиатов к категории риска и периодичность проведения плановых проверок в зависимости от категории риска", - говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что лицензирование деятельности по перевозке пассажиров автобусами будет способствовать повышению безопасности пассажирских перевозок, позволит создать равные условия допуска к осуществлению перевозок для всех перевозчиков и внедрить риск-ориентированный подход при лицензионном контроле за перевозками пассажиров автобусами.