Производство спутниковых ошейников для оленей и лошадей планируют запустить в Якутии

ЯКУТСК, 1 марта. /ТАСС/. Компания-резидент технопарка "Якутия" завершила испытания спутниковых ошейников для оленеводческих и коневодческих хозяйств, которые адаптированы к условиям Арктики и дешевле зарубежных аналогов. Компания планирует приступить к серийному производству, уже заключены договоры с оленеводческими хозяйствами, сообщил ТАСС в пятницу директор компании "ИТЦ" Александр Кривошапкин.

"Мы начали разработку спутниковых ошейников с 2012 года по просьбе оленеводов. Они сталкиваются с непроизводительным отходом: угоном домашних оленей дикими оленями, потерям, связанными с нападением хищников. В крупных стадах бывали случаи, когда уводили до 1,5 тыс. оленей в другие регионы, например, Красноярский край, Магаданскую область. Завершили испытания ошейников на севере, в Оймяконском, Оленекском районах. Отличие нашей разработки - в устойчивости к экстремально низким температурам, налаженный технический сервис, настройка программного обеспечения под условия заказчика", - рассказал Кривошапкин.

Он пояснил, что зарубежные аналоги стоят примерно раз в десять дороже, учитывая расходы на трафик спутниковой связи. "Наши ошейники стоят около 40-50 тыс. рублей. Абонентская плата в месяц за спутниковую связь - порядка тысячи рублей. Зарубежные аналоги выглядят эргономичнее, точнее, но их не могут себе позволить простые хозяйства, коневоды, оленеводы. К тому же у них отсутствует региональный технический сервис", - пояснил он.

Экспериментальным путем разработчики пришли к выводу, что оптимальным является примерно один ошейник на каждые 20 оленей. "Таким образом, на стадо из тысячи оленей потребуется примерно 50 спутниковых ошейников. Ошейник вешается на вожаков оленьего стада, лошадей. Координаты и перемещение животных можно отследить на географической карте. Это облегчает работу оленеводов и коневодов по поиску стада, кочующего по местности: в итоге его можно разыскать в краткие сроки и с минимальными транспортными расходами", - добавил собеседник агентства.

В дальнейшем ошейники планируют модифицировать, дополнив новыми задачами. "Мы работаем над тем, чтобы внедрить в том числе и датчики на случаи нападения хищников - волков, медведей", - рассказал директор компании. В декабре 2018 года компания стала резидентом технопарка "Якутия", что позволит наладить серийное производство ошейников и выполнить уже заключенные договоры с рядом оленеводческих хозяйств. Компания также занимается вопросами реализации спутникового оборудования, спутниковых телефонов, трекеров и навигаторов, энергосберегающих технологий на основе солнечных и ветроэлектростанций малой и средней мощности для жителей отдаленных сел, мобильных бригад, охотничьих баз Якутии и регионов Арктики.