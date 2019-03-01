Новый пакет мер для "российских офшоров" коснется морских судов и цифровых активов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития разрабатывает третий пакет мер по развитию "российских офшоров" (Специальные административные районы, САР), в который планируется включить освобождение от некоторых налогов морских судов резидентов, особое регулирование цифровых активов и возможность выпуска акций разного типа. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

"Мы прорабатываем вопрос по освобождению морских судов, зарегистрированных в российском открытом реестре судов, принадлежащих резидентам САР, от НДС, налога на прибыль, транспортного налога, налога на имущество. Также обсуждаем пониженные тарифы страховых взносов, либерализацию трудового законодательства в отношении членов экипажа морских судов. Плюс - особенности регулирования цифровых активов", - сказал он.

Торосов пояснил, что под регулированием цифровых активов подразумевается возможность использования криптовалюты. "Понятно, что это криптовалюта, но мы пока говорим более обобщенно. По срокам принятия третьего пакета не готов пока сказать. Это уже очень непростые вещи", - пояснил он.