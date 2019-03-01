Эксперты прогнозируют высокий урожай зерновых в 2019 г. и экспорт на уровне 43-47 млн тонн

БЕЛОКУРИХА (Алтайский край), 1 марта. /ТАСС/. Урожай зерновых в России может в 2019 году приблизиться к рекордному урожаю 2017 года, когда было собрано 135,5 млн тонн. Экспорт при этом может составить 43-47 млн тонн, сообщают эксперты Зимней зерновой конференции, завершающейся в Алтайском крае в пятницу.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что урожай зерна в России в 2019 году может составить 118 млн тонн, Минсельхоз РФ прогнозировал урожай в диапазоне 108-110 млн тонн. По уточненным данным Росстата, в 2018 году он составил 113,255 млн тонн.

"На мой взгляд, мы будем приближаться по показателям к рекордному урожаю 2017 года, несмотря на то, что входили в зиму не с самыми лучшими показателями - на 1,55 млн га было достаточно много не взошедших культур. <...> Новый урожай [может составить] 128 млн тонн - это возможный прогноз на 2019 год, из них более 81 млн тонн - пшеница, более 27 млн тонн - ячмень и самая вменяемая цифра по кукурузе - более 12 млн тонн, если все будет благоприятно", - сказал генеральный директор аналитического агентства "ПроЗерно", специализирующегося на исследованиях аграрного рынка, Владимир Петриченко. По его словам, при зерновом балансе текущего сезона по основным трем культурам - ячмене, пшенице и кукурузе, Россия может выйти на объем экспорта около 43 млн тонн при стабильном внутреннем потреблении.

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько также считает, что урожай в России в этом году будет большим - в стране, по оперативным данным Минсельхоза, абсолютный рекорд сева по озимым культурам. Увеличатся и площади посева по яровыми культурами.

"Прогноз урожая на 2019 год в РФ: средний - 124 млн тонн, 131 млн тонн - максимальный, при таком производстве 47 млн тонн будет экспорт. По пшенице видение - 78,5 млн тонн. Есть проблемные моменты - в некоторых регионах было суховато до входа озимых [культур] в спячку. Предварительные прогнозы указывают на жаркое и сухое лето на европейской территории России", - пояснил Рылько.

XII Зимняя зерновая конференция в Алтайском крае, которая проходит в городе-курорте Белокуриха с 27 февраля по 1 марта - площадка для формирования стратегий развития предприятий зерновой отрасли России, принятия эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией. В этом году на конференцию зарегистрировались порядка 140 компаний, в ней участвуют более 230 человек. Организаторы конференции - правительство Алтайского края, Союз зернопереработчиков Алтая, ООО "Алтайские мельницы", Институт конъюнктуры аграрного рынка и ООО "ПроЗерно". Мероприятие проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.