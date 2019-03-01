ЦБ предложил изменить подход к оценке активов страховщиков при расчете капитала

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Банк России предлагает изменить подход к оценке и учету активов страховых компаний при расчете собственных средств (капитала), а также взвешиванию рисков по ним. Об этом сообщил журналистам директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния. Кроме того, ЦБ предлагает ограничить вложения страховщиков на одного контрагента на уровне 10%.

"Мы предлагаем поменять подход к расчету собственных средств следующим путем: что мы будем считать как разницу между стоимостью "хороших активов", которые мы принимаем к расчету, и всех обязательств. Сегодня у нас построено регулирование таким образом, что мы учитываем только страховые обязательства, а иные обязательства не учитываются. Это порождает в ряде случаев диспропорции, когда активов вроде как, действительно, хватает на исполнение страховых обязательств, но существуют еще иные обязательства - например, заемное финансирование, на исполнение которых денег нет. А так как баланс единый, это все создает угрозу того, что обязательства перед клиентами могут быть не исполнены", - сказал он.

При этом ЦБ выделяет ряд "плохих активов", стоимость которых при расчете капитала будет считаться равной нулю, - это неторгуемые акции, субординированные депозиты, отдельные виды дебиторской задолженности и др.

"Это не означает, что эти активы нельзя покупать. Их можно покупать, но по смыслу это означает, что их можно покупать за счет избытка капитала. Мы считаем, что они не могут быть использованы для исполнения обязательств перед клиентами", - добавил он.

Такой подход позволит бороться с "рисованием" активов на балансе, отметил он.

"Мы сталкиваемся с практикой, когда определенным образом за счет этого "подрисовывается" картинка, когда де-юре все [нормативы] соблюдены, все работает, но де-факто часть рисков таким образом может быть спрятана путем определенных манипуляций", - пояснил Габуния.

Лимит на концентрацию

Кроме того, ЦБ планирует установить лимит на концентрацию "хороших" активов на одного контрагента, включая перестраховщиков, в размере 10%, с двумя исключениями - больше 10% активов может приходиться на перестрахование в Российской национальной перестраховочной компании и ОФЗ. Сейчас ограничения на одного контрагента сложно структурированы - например, лимит на вложения в один банк составляют 40%, уточнил Габуния.

И третье изменение - при оценке активов будет учитываться влияние макроэкономического сценария, сообщил Габуния.

Как новый подход повлияет на рынок, сколько активов страховщикам потребуется заменить и какому количеству компаний могут потребоваться вливания в капитал, в ЦБ пока не оценили. Новый подход будет обсуждаться с рынком, и может быть изменен, на его внедрение будет установлен переходный период до шести лет, сказал Габуния.