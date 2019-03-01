Тверской завод начал испытания новых вагонов для Федеральной пассажирской компании

ТАСС, 1 марта. Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в "Трансмашхолдинг") приступил к испытаниям новых вагонов, которые планируется выпускать для Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее общество РЖД) в рамках долгосрочного контракта на сумму около 237 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области на официальном сайте.

Согласно договору, подписанному между компаниями в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2019 года, объем закупки составит 3 730 пассажирских вагонов. При этом фиксированная часть заказа составляет 2 644 вагонов, а 1 086 вагонов - опциональный заказ, который корректируется по усмотрению заказчика.

"Тверской вагоностроительный завод начал испытания новых вагонов для Федеральной пассажирской компании. Первыми в новом модельном ряду вагонов стали купейные. До запуска в серийное производство им предстоит пройти комплекс испытаний, которые проводятся с участием специалистов Тверского института вагоностроения, Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожной гигиены, Испытательного центра взаимодействия экипажа и пути железных дорог непосредственно на заводе, а также на специализированных испытательных полигонах ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.

На заводе предполагается организовать выпуск одноэтажных и двухэтажных вагонов существующего модельного ряда, а также новых моделей вагонов. "В конструкции используются герметизированные межвагонные переходы, которые позволяют создать в поезде единый микроклимат и значительно снизить уровень шума. В купе устанавливаются индивидуальные сейфы с электронными замками. Впервые в вагонах массовой серии оборудуются душевые кабины", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что долгосрочный договор между ТВЗ и ФПК рассчитан на период до 2025 года, первые поставки запланированы в 2019 году.