"Россети" за три года разработают систему оперативно-технологического управления сетями

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Электросетевой холдинг "Россети" в течение трех лет намерен разработать и внедрить систему оперативно-технологического управления, которая позволит повысить надежность электросетевого комплекса и энергоснабжения потребителей. Об этом сообщил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава компании Павел Ливинский.

"Отдельно делаем упор, Владимир Владимирович, на развитие систем оперативно-технологического управления. Конечно же, высокий уровень надежности и неуязвимости у российского сетевого комплекса будет, когда [появятся] отечественные современные системы. Беру на себя обязательство в течение трех лет такую систему разработать. Об этом я уже докладывал Вам на комиссии по ТЭК, которая проходила в Кемерово", - сказал он.

Ливинский отметил, что одна из основных задач компании - исключить человеческий фактор из управления процессами. "Для нас это принципиально важно, что машина должна управлять, исключить человеческий фактор, чтобы человек только по отклонениям вмешивался", - сказал он.

Глава холдинга напомнил, что в конце прошлого года совет директоров "Россетей" утвердил концепцию цифровой трансформации для каждого дочернего предприятия группы и подчеркнул, что цифровая трансформация невозможна без исключения человеческого фактора из управления процессами. Первые результаты исключения человеческого фактора из управления технологическими процессами можно будет увидеть уже в конце этого года.

"Технологии "цифрового" электромонтера отрабатываем, и при возможности тоже готов буду продемонстрировать воочию уже в конце года в московской энергосистеме", - доложил Ливинский.

Он также напомнил, что ряд цифровых решений в 2018 году был уже реализован в ряде регионов - это подстанция "Медведевская" в Москве, использующая только цифровой формат передачи данных, реализация ряда проектов на Таманском полуострове.

Программа цифровизации

Концепция цифровизации "Россетей" была представлена в феврале в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Стоимость проекта - 1,3 трлн рублей.

Согласно плану, реализация концепции будет разделена на три этапа. Первый этап должен быть реализован до 2023 года, второй - до 2025 года, третий - до 2030 года. Больше всего инвестиций - 47% от общей стоимости реализации программы - "Россети" планируют освоить в рамках реализации второго этапа цифровизации электросетевого комплекса. В результате цифровизации "Россети" к 2030 года планируют на 30% снизить потери в сетях, операционные и капитальные затраты, а также в 1,5 раза повысить доступность технического присоединения к сетям.