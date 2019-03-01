Сумма концессионных соглашений во Владимирской области превысила 12 млрд рублей

ВЛАДИМИР, 1 марта. /ТАСС/. Объем концессионных соглашений, заключенных во Владимирской области, достиг 12,89 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщил и.о. директора департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности региона Максим Никеров на совещании, посвященном развитию государственно-частного партнерства (ГЧП).

"ГЧП в регионе представлено на данный момент концессионными соглашениями. Заключено уже 32 концессионных соглашения с общим объемом инвестиций 12,89 млрд рублей, из которых - 24 в сфере теплоснабжения, шесть - в сфере водоснабжения и водоотведения, один - в сфере электроснабжения и один проект - в сфере культуры. То есть основные успехи у нас в области ЖКХ", - сказал Никеров.

По его словам, в регионе создается база объектов, которые муниципалитеты региона хотели бы реализовать в формате ГЧП. На данный момент определены 58 наиболее значимых предложений, среди которых - строительство ледового дворца, спортивного комплекса с бассейном и очистных сооружений.