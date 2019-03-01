Бишкек предложил РФ участвовать в создании железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан

БИШКЕК, 1 марта. /ТАСС/. Власти Киргизии предложили России принять участие в реализации проекта по строительству железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан. Об этом заявил в пятницу в Бишкеке, комментируя итоги 21 заседания киргизско-российской межправительственной комиссии по сотрудничеству, вице-премьер республики Жениш Разаков.

"Мы выступили с таким предложением по дороге Китай - Кыргызстан - Узбекистан, сейчас экспертная группа и специалисты Министерства транспорта России его изучают", - сказал он. По его данным, российская сторона пока решения не приняла, однако "заинтересованность с ее стороны есть".

Как подчеркнул вице-премьер, этот пункт отражен в итоговом протоколе завершившегося межправительственного заседания. В документе отмечается, что в качестве партнера в реализации проекта может принять участие компания "Российские железные дороги".

Помимо этого, в ходе заседания Киргизия предложила России рассмотреть возможность предоставления коридора для транзита товаров из третьих стран, обязуясь, в свою очередь, указывать список фирм, которые будут осуществлять перевозки. "Компетентным ведомствам сторон до 1 апреля 2019 года поручено решить вопрос, связанный с проблемами транзита отдельных категорий товаров через территорию Российской Федерации, направляемых в Кыргызскую Республику", - отмечается в протоколе.

Российскую делегацию на встрече в Бишкеке возглавлял вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, киргизскую - Жениш Разаков.