"Газпром" за два месяца снизил экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. "Газпром" в январе-феврале снизил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 5,8% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, до 32,7 млрд куб. м газа. Об этом говорится в сообщении компании.

"В страны дальнего зарубежья с 1 января по 28 февраля 2019 года "Газпром", по оперативной информации, поставил 32,7 млрд куб. м газа. Это на 5,8% меньше показателя за первые два месяца рекордного 2018 года. На объемы экспорта повлияла, в том числе, теплая погода, установившаяся в Европе в феврале", - отмечает "Газпром".

При этом поставки газа выросли в ряд стран: в Австрию - на 34,9%, в Чехию - на 77,9%, в Италию - на 10,9%, в Словакию - на 13,2%, в Венгрию - на 10,1%, в Сербию - на 5,2%, в Данию - на 9,9%.

Кроме того, "Газпром" в январе-феврале 2019 года увеличил добычу газа на 3,2% - до 90,1 млрд кубометров.

"В январе-феврале 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 90,1 млрд куб. м газа - на 3,2% (на 2,8 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2018 года", - отметили в компании.

Ранее член правления "Газпрома" Олег Аксютин на Дне инвестора компании в Гонконге говорил, что "Газпром" увеличил свою долю на европейском рынке в 2018 году до 36,7% с 34,7% в 2017 году.

Глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова отметила, что ожидания скептиков по поводу увеличения доли американского сжиженного природного газа на рынке Европы не оправдались и по итогам прошлого года его доля все еще не может сравниться с показателями "Газпрома". Она напомнила, что в прошлом году экспорт "Газпрома" в Европу вырос почти на 4% - до рекордных 201,8 млрд кубометров.