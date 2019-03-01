Пулково ведет переговоры с лоукостером Wizz Air о полетах в Лондон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково проводит переговоры с венгерским локустером Wizz Air об открытии регулярных рейсов в Лондон, сообщил в пятницу журналистам Евгений Ильин, коммерческий директор компании "Воздушные ворота северной столицы", которая управляет авиаузлом.

Wizz Air может стать единственной бюджетной авиакомпанией, которая свяжет регулярными рейсами Санкт-Петербург и Лондон после того, как российская "Победа", обслуживающая это направление, отказалась от международных полетов из Пулкова.

"Авиакомпания Wizz Air проявляет интерес к полетам в Великобританию, в частности из Санкт-Петербурга, эти переговоры мы ведем", - сказал Ильин.

По его словам, Wizz Air, имеющая дочернюю компанию в Великобритании (Wizz Air UK), ведет переговоры с Росавиацией по поводу снятия ограничений, предусмотренных законодательством РФ. "Есть ограничение со стороны Росавиации: капитал должен быть той страны, где зарегистрирован перевозчик, тогда как у Wizz Air UK он преимущественно венгерский", - добавил Ильин.

Он также рассказал, что компания ведет переговоры с еще рядом бюджетных перевозчиков об открытии направлений из Пулково. "С лоукостерами мы общаемся, в первую очередь с европейскими, также есть несколько азиатских, которые могли бы начать полеты в Санкт-Петербург", - отметил он.

По словам Ильина, специально для привлечения лоукостеров с 2018 года для перевозчиков ввели специальные условия обслуживания судов на случай, если самолеты вылетают или прибывают в Пулково с высокой загрузкой (high load factor bonus). "Высокая загрузка наиболее характерна как раз для лоукостеров, так что для них эти условия наиболее выгодные", - отметил коммерческий директор.