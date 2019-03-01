МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Венесуэла готова поставлять России нефть. Об этом заявила в пятницу исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Мы продолжаем сотрудничать, у нас очень богатая насыщенная повестка дня. Прорабатываем целый ряд вопросов: в области энергетики, ВТС, научно-технического сотрудничества, финансов, экономики, - сказала она. - Все, что необходимо Венесуэле, у России есть. Венесуэла со своей стороны может дать нефть, которая нужна России".