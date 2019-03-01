Рассмотрение дела о банкротстве субподрядчика "Метростроя" в Петербурге отложили на месяц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области перенес рассмотрение иска Федеральной налоговой службы (ФНС) о банкротстве субподрядной организации ОАО "Метрострой" - ЗАО "СМУ-11 Метрострой" на 5 апреля. Долг предприятия перед ФНС составляет более 1 млрд рублей, сообщается в материалах дела, опубликованных в пятницу в картотеке арбитражных дел.

В декабре 2018 года около 30 рабочих "СМУ-11 Метрострой", которая занимается строительством тоннеля между станциями городской подземки "Театральная" и "Горный институт", объявили голодовку в шахте станции "Театральная" в центре Петербурга с требованием выплатить долги по зарплате за осенний период 2018 года. Акция прекратилась в тот же день после переговоров работников с властями.

"Судебное заседание отложено до 13:10 мск 5 апреля 2019 года", - говорится в определении суда.

Процедура наблюдения по иску Федеральной налоговой службы была введена в отношении ЗАО "СМУ-11 Метрострой" в июне 2018 года.

Ранее в отношении "Управления-17 Метростроя" была введена процедура банкротства - наблюдение, ФНС также подала иск о банкротстве с требованием взыскать налоговую задолженность в более чем 1 млрд рублей к "Строительно-монтажному управлению №11 Метрострой". К "Управлению-9 Метростроя" ведомство предъявило требования на сумму 98,6 млн рублей, еще один иск от ФНС был в отношении "Строительно-монтажного управления 27 Метрострой" с требованием налоговой службы в 3,2 млн рублей и к "Управлению-15 Метрострой" - в 74,9 млн рублей.

Как сообщил ТАСС представитель Службы занятости населения Санкт-Петербурга, в начале текущего года ЗАО "СМУ-11 Метрострой" заявило об увольнении 325 сотрудников по причине оптимизации численности штата. По данным заместителя генерального директора ОАО "Метрострой" Алексея Старкова, рабочие всех субподрядных и дочерних организаций ОАО "Метрострой" находятся в простое из-за недостатка средств на продолжение работ, в связи с чем сотрудникам компаний выплачивается две трети оклада. Организация рассчитывает до 5 марта заключить дополнительное соглашение с городскими властями о переносе сроков сдачи и выплате аванса по трем крупным контрактам на строительство метро.

Ситуация с "Метростроем"

В конце февраля генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров рассказал журналистам о намерении предприятия погасить задолженность по зарплате за декабрь и январь 2018 года рабочим всех субподрядных организаций до 1 марта. Однако компания не раскрывает общую сумму долга по зарплатам и на сколько процентов погашена задолженность в текущий момент.

Власти города также намеревались расторгнуть с "Метростроем" крупные контракты на строительство подземки и передать строительство метро другой компании. "Метрострой" с решением властей не согласился и подал в суд.

Затем власти города в лице дирекции транспортного строительства заявили о том, что не будут расторгать контракты с компанией в случае, если ей удастся заключить мировое соглашение в рамках судебного разбирательства с ФНС, которая требовала признать "Метрострой" банкротом из-за долга по налогам.

Мировое соглашение суд утвердил в феврале, согласно документу, компания получает рассрочку в погашении налогов на 36 месяцев. Общая сумма долга, по данным налоговой службы, составляет почти 1 млрд рублей.