В "Русгидро" сообщили, что проекты ГЭС на реке Самур пока не включены в инвестпрограмму

МАХАЧКАЛА, 1 марта. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" рассмотрит включение в инвестпрограмму проекты строительства гидроэлектростанций (ГЭС) на реке Самур в Дагестане при условии подтверждения их экономической эффективности, сообщает в пятницу пресс-служба дагестанского филиала "Русгидро".

"В настоящее время проекты строительства гидроэлектростанций на Самуре не включены в инвестиционную программу "Русгидро". Рассмотрение реализации таких проектов возможно только при условии подтверждения их экономической эффективности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что учитывая пограничный статус реки, должны быть проведены переговоры с азербайджанской стороной. На сегодняшний день власти Дагестана прорабатывают вопрос создания трех гидроузлов на реке Самур.

По данным "Русгидро", в Дагестане находится самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе - Чиркейская ГЭС с мощностью 1000 МВт. Она расположена на реке Сулак у поселка Дубки в Буйнакском районе республики.