В Тверской области создадут производственно-образовательные кластеры для подготовки кадров

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Десять производственно-образовательных кластеров создадут в Тверской области в рамках программы по развитию системы профессионального образования. На их базе будут обучать специалистов, в том числе по заказу компаний, которые реализуют инвестпроекты на территории региона, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства на официальном сайте.

"Создание производственно-образовательных кластеров - метод, который внедряется в Тверской области в рамках программы по развитию системы профессионального образования. Всего предлагается организовать десять кластеров по разным отраслям. Предприятия будут принимать участие в профориентационной работе, организации практики и стажировок, наставничестве, формировании контрольных цифр приема в колледжи и вузы в соответствии с потребностями экономики", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, готовность участвовать в новой системе подготовки молодых специалистов высказали представители компании "ФармКонцепт", "ДКС-Развитие" и ряд других. Этот вопрос обсуждался 1 марта на встрече губернатора региона Игоря Рудени с представителями иностранных предприятий, работающих на территории Верхневолжья. "В развитии системы профессионального образования необходим четкий ориентир на специальности, востребованные в экономике Тверской области. Важно обеспечить трудоустройство наших выпускников на территории региона", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Представители бизнеса также обратились к губернатору с просьбой помочь в развитии инфраструктуры на уже действующих и перспективных промышленных площадках. Руденя отметил, что региональная власть готова оказывать поддержку инвесторам и их предложения будут учтены при формировании программ в сфере газификации, электроэнергетики, тепло- и водоснабжения, дорожного хозяйства. "В этом году планируется запустить в полном объеме региональный Фонд развития промышленности, продолжается программа по развитию монотерриторий. В Твери идет работа по созданию новых государственных технопарков "Боровлево" и "Эммаусс", ведется подготовка к реализации инфраструктурных проектов "Тверь Сити" и "Тверь Экспо", - цитирует пресс-служба главу региона.