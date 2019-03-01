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Оператор "Северного потока - 2" уложил более 800 км трубопровода

Всего протяженность газопровода должна составить 2100 км
Описание
© REUTERS/Axel Schmidt

ТАСС, 1 марта. /ТАСС/. Компания оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG сообщил о строительстве более 800 км трубопровода по дну Балтийского моря в соответствии с разрешениями, полученными от Германии, Финляндии, Швеции и России. Об этом сообщается на сайте компании .Всего протяженность газопровода должна составить 2100 км.

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Как отмечается в пресс-релизе Nord Stream 2 AG, крупнейшее в мире трубоукладочное судно Pioneering Spirit, которое ведет строительство трубопровода, временно покинет акваторию Балтийского море, чтобы выполнить контрактные обязательства в шведских водах в Северном море. Эти обстоятельства были обговорены еще весной 2017 года.

В течение месяца судно вернется к работе по укладке трубопровода.

 

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