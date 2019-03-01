Титов предложил освободить водителей и кондукторов от обязанности выбивать чеки пассажирам

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил первому вице-премьеру, министру финансов РФ Антону Силуанову письмо с предложением освободить частных пассажирских перевозчиков от обязанности применять контрольно-кассовую технику. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена.

Согласно федеральному закону № 192, с 1 июля 2019 года водитель или кондуктор, продающие билеты в салоне транспортного средства, обязаны будут применять контрольно- кассовую технику (ККТ) и выдавать покупателю кассовый чек. Это "создаст дополнительные издержки для субъектов предпринимательской деятельности, увеличит время остановки транспортных средств в местах посадки пассажиров, приведет к снижению безопасности дорожного движения", говорится в письме бизнес-омбудсмена.

Титов констатирует, что с учетом иного оборудования, необходимого для пассажирских перевозок (ГЛОНАСС, ЭРА- ГЛОНАСС, тахографов), общие издержки на соблюдение обязательных требований составляют для перевозчика единовременно не менее 115 тысяч рублей. Это порядка 10% от стоимости самого транспортного средства - без учета НДС и утилизационных сборов. Кроме того, Налоговый кодекс РФ не предусматривает вычетов на приобретение ККТ после 1 июля 2019 года, что создаст дополнительный барьер для выхода новых предпринимателей на рынок пассажирских перевозок.

По мнению Титова, перевозчики, применяющие режим ЕНВД (единый налог на вмененный доход), могут быть освобождены от использования ККТ при условии использования бланков строгой отчетности. Соответствующие поправки в закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ" были разработаны аппаратом бизнес- омбудсмена. Согласно законопроекту, в качестве такого бланка может использоваться проездной билет, оформленный согласно установленным требованиям.