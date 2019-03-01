"Россети" перейдут на проектирование цифровых подстанций со II квартала

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. "Россети" намерены полностью перейти на проектирование цифровых подстанций со второго квартала 2019 года в рамках реализации концепции цифровизации электросетей. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора, главный инженер компании Андрей Майоров.

"Мы подготовили основополагающий документ по стандарту цифровой подстанции. Он сейчас находится на рассмотрении и согласовании в Минэнерго. Все наши дочерние общества и компании энергетического сообщества "прошли" этот стандарт. Мы получили порядка 400 замечаний и предложений, практически все их учли и отдали в Минэнерго для согласования и подтверждения легитимности документа", - сказал он.

Майоров уточнил, что после этого стандарт будет направлен во все компании группы "Россети" для исполнения.

"На основе этого документа со второго квартала все новое проектирование будет базироваться на новом стандарте", - сказал он.

Майоров добавил, что все подстанции, которые в настоящее время строятся в аналоговом формате, будут переоборудованы под цифровые в 2020-2021 годах. "Все то, что проектировали раньше - мы достраиваем в этом или следующем году. Вводим в эксплуатацию и переоборудуем в период 1-1,5 года, доводим до цифровой подстанции", - пояснил заместитель гендиректора компании.

"Россети" включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.