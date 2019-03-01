ЕС проверит российскую систему контроля продукции животноводства

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Ветеринарные инспекторы Евросоюза проверят безопасность российской животноводческой продукции, в том числе молока и молочных продуктов, поставляемых в страны ЕС. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"С 18 по 29 марта 2019 года представители Генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции (DG SANTE) проведут аудит в РФ для оценки эффективности мер по обеспечению безопасности производства продукции животного происхождения, поставляемой в Европейский союз, в частности молока, молочных продуктов и кишечных оболочек", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, сейчас Россия лишена права включать молокоперерабатывающие предприятия в реестр поставщиков Европейского союза. Это связано с тем, что результаты предыдущего аудита были признаны неудовлетворительными, в том числе в связи с замечаниями, сделанными по отношению к работе ветеринарных служб субъектов России. Также негативную роль сыграло отсутствие в России системы прослеживаемости всех этапов производства молочной продукции: от сырья до готового продукта.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что в течение 2018 года представители ведомства выстраивали работу с предприятиями, заинтересованными в поставках своей продукции на европейский рынок в соответствии с требованиями ЕС. Результаты прошлого аудита, а также рекомендации ЕС были доведены до региональных ветеринарных служб. "Однако до настоящего времени ни одна ветслужба субъекта не проинформировала Россельхознадзор о проведенной работе для исправления сложившейся ситуации. Такой подход и самоустранение ветслужб субъектов не способствуют получению права доступа российской продукции на рынок ЕС, с учетом того, что первостепенный контроль на предприятиях осуществляют именно ветеринарные службы субъектов, которые гарантируют их соответствие требованиям стран-импортеров в том числе", - отметили в Россельхознадзоре.

Как пояснили в ведомстве, в ближайшее время будут определены предприятия по производству и хранению готовой молочной продукции и кишечных оболочек, а также их сырьевые базы, которые посетят аудиторы ветинспекторов ЕС. Планируется, что по результатам предстоящего аудита будет оценена возможность возобновления включения российских предприятий в соответствующие списки для поставок продукции в ЕС под гарантии Россельхознадзора, а также возобновления сертификации трех предприятий, поставки продукции в ЕС которых временно ограничены.