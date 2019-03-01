Представитель Козака сообщил, что идея госрегулирования эквайринга не нашла поддержки

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Госрегулирование ставок эквайринга не поддержали ни банки, ни предприятия торговли, предложения по определению прозрачных критериев и принципов дифференциации ставок должны быть представлены в правительство в конце марта. Об этом сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака по итогам совещания по вопросу ставок эквайринга.

"Идея государственного регулирования ставок эквайринга в сфере розничной торговли не нашла поддержки ни одной из сторон диалога, против прямого госрегулирования однозначно высказываются и банки, и предприятия торговли. В связи с этим, правительством поручено отраслевым объединениям банков, платежных систем и торговых сетей при координации этой работы со стороны Банка России с участием профильных министерств выработать согласованные решения по определению прозрачных критериев и принципов дифференциации тарифов", - сказал он, добавив, что предложения ведомств и отраслевых союзов должны быть представлены в правительство в конце марта.

Вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание по вопросам снижения тарифов банков для предприятий розничной торговли при осуществлении безналичных платежей, в котором принимали участие руководители ведущих коммерческих банков, ЦБ, профильные ведомства и отраслевые союзы предприятий торговли и платежных систем.

Ранее глава АКИТ Артем Соколов сообщил, что объем комиссий за эквайринг (возможность принимать к оплате банковские карты, а не наличные деньги) в 2018 году составил для торговых сетей 250 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству совместно с Банком России проработать меры по снижению комиссий за безналичные расчеты с использованием банковских карт. Выступая на форуме "Деловой России", президент назвал квазиналогом комиссии за безналичный расчет за товары и услуги и предложил обсудить эту проблему с привлечением бизнеса. Он отмечал, что в некоторых странах комиссия ниже: для дебетовых карт - 0,2%, для кредитных - 0,3%, в то время как в России этот показатель доходит до 3%, и, по сути, является квазиналогом.