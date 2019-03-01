Пассажиропоток аэропорта Махачкалы за два месяца 2019 года увеличился на 16%

МАХАЧКАЛА, 1 марта. /ТАСС/. Пассажиропоток махачкалинского аэропорта по итогам двух месяцев 2019 года вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 230 тыс. человек. Об этом сообщила журналистам в пятницу помощник гендиректора аэропорта Камила Гамзатова.

"Пассажиропоток международного аэропорта Махачкалы за первые два месяца 2019 года увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 229 тыс. 836 пассажиров", - сообщила Гамзатова.

По ее словам, в этот период на 13% увеличилось и количество авиавылетов. "Данный показатель в этот период составил 1778 рейсов. Кроме того, на 8% увеличилось и количество перевезенных грузов и почты", - добавила помощник гендиректора аэропорта.

Ранее ТАСС сообщал, что в 2018 году аэропорт Махачкалы впервые в своей истории обслужил рекордное количество пассажиров за год - 1,29 млн человек, что на 90 тыс. больше, чем было запланировано, а также почти на 200 тыс. больше по сравнению с показателями 2017 года.

Как сообщил ТАСС ранее гендиректор аэропорта Махачкалы Арсен Пирмагомедов, наиболее популярными направлениями из Махачкалы в прошлом году традиционно были Москва, Санкт-Петербург, Сургут и Ростов-на-Дону.

Об аэропорте

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана. После реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году воздушная гавань с каждым годом улучшает основные показатели. В феврале 2018 года он признан лучшим аэропортом в категории "Региональный проект Северо-Кавказского федерального округа" по версии экспертов премии "Воздушные ворота России".

Пропускная способность аэропорта на внутренних рейсах - 200 пассажиров в час, на международных - 60 пассажиров в час. Отсюда выполняются рейсы в Москву (8-10 вылетов в день), Санкт-Петербург (ежедневно), Сургут, Ростов-на-Дону, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ.