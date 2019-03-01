Украина получила почти €530 млн кредита под гарантии Всемирного банка

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Министерство финансов Украины получило у Deutsche Bank €529 млн, предоставленные под гарантии Международного банка реконструкции и развития (МБРР, структура Всемирного банка). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства в пятницу.

"Deutsche Bank предоставил кредит в размере €529 млн двумя траншами: траншем A в размере €240 млн со сроком погашения 4 года и траншем B в размере €289 млн со сроком погашения 10 лет", - сказано в сообщении.

Как пояснили в министерстве, это вторая часть гарантии МБРР, которая была предоставлена ранее на общую сумму в $750 млн. Первый кредит был получен в декабре 2018 года.

В декабре 2018 года Всемирный банк одобрил предоставление Украине гарантий на сумму $750 млн. Как тогда уточнили в финансовой организации, средства были выделены на поддержание важных украинских реформ в банковской сфере, в деле борьбы с коррупцией, управления сельскохозяйственными землями, субсидирование коммунальных услуг, здравоохранения, а также пенсионной реформы.