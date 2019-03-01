Объем ФНБ за февраль снизился на 0,4%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) снизился за месяц на 0,4% и на 1 марта 2019 года составил 3,888 трлн рублей, что эквивалентно $59,125 млрд, сообщается в материалах, размещенных на сайте Минфина.

По состоянию на 1 февраля 2019 г. объем ФНБ равнялся 3,904 трлн рублей, в пересчете на доллары он составлял $59,055 млрд.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 марта 2019 года размещено $15,404 млрд, €13,534 млрд, 2,628 млрд фунтов стерлингов и 89,6 млн рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ - 583,717 млрд рублей. В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 163,630 млрд рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,99 млрд рублей. На депозитах ВТБ и Газпромбанка в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов находятся еще 138,433 млрд рублей.

Совокупный доход от размещения средств в ФНБ в разрешенные финансовые активы в 2019 году составил 3,825 млрд рублей, что эквивалентно $56,52 млн.

Курсовая разница от переоценки средств ФНБ за январь и февраль 2019 года составила отрицательную величину, равную 148 млрд 164 млн рублей.