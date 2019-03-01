Индексы Мосбиржи и РТС снизились по итогам торгов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,29% - до 2478,01 пункта, РТС снизился на 0,08%, до 1187,35 пункта, следует из данных торговой площадки.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск опустился на 0,21%, до 65,77 рубля, курс евро - на 0,14%, до 74,89 рубля. При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,34%, до $65,43 за баррель.

"В начале следующей недели ожидаем рост российских фондовых индексов на фоне позитивной рыночной конъюнктуры. На торгах в понедельник индекс Мосбиржи может дойти до 2500 пунктов, РТС - до 1200 пунктов", - прогнозирует партнер агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

"Рублевые пары ожидаем в начале недели на уровне 65,4-65,6 руб. за доллар и 74,5-74,7 руб. за евро", - добавила она.