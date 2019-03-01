Банкиры 18 марта обсудят комиссии за эквайринг с ЦБ, Минфином и ФАС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Совет ассоциации банков "Россия" на заседании 18 марта с участием ЦБ, Минфина и ФАС обсудит вопрос комиссий за эквайринг, сообщил ТАСС председатель совета ассоциации, председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

"18 марта мы собираем совет ассоциации ["Россия"] и будем обсуждать этот вопрос. Выслушаем банкиров, Федеральную антимонопольную службу, Центральный банк, Минфин, после этого будем принимать решение. Возможно, будет резолюция, решение совета ассоциации", - сказал он.

Аксаков не исключил, что будут приглашены представители ретейлеров и автосалонов - "тех, кто жалуется на высокие тарифы".

Ранее тарифы на эквайринг обсуждались на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, при этом госрегулирование комиссий за прием карт не поддержали ни банки, ни предприятия торговли, сообщил представитель Козака по итогам совещания. По его словам, предложения по определению прозрачных критериев и принципов дифференциации ставок должны быть представлены в правительство в конце марта.

Ранее на проблему высоких комиссий за прием карт обратил внимание президент Владимир Путин.