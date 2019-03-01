Минюст России не признал решение суда Гааги по иску "Нафтогаза"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минюст России не признает частичное решение международного арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге по иску "Нафтогаза" к РФ, сообщили в пресс-службе Минюста в ответ на запрос ТАСС.

"Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других к Российской Федерации", - говорится в сообщении министерства.

Минюст также будет предпринимать "все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов Российской Федерации в связи с вынесением указанного арбитражного решения", говорится в нем.

Ранее председатель правления "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания получила положительное решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге по делу о потере активов в Крыму. По словам Коболева, суд подтвердил свою юрисдикция по этому делу, а также признал, что Россия несет ответственность и должна предоставить "Нафтогазу" компенсацию. Сам глава компании оценил ущерб в 5 млрд долларов. При этом он утверждал, что "окончательное решение относительно суммы будет предметом следующего слушания, которое ожидается в этом году".

Вместе с тем на официальном сайте Постоянной палаты третейского суда в Гааге в разделе относительного этого разбирательства никаких сообщений о принятых решениях не опубликовано. Статус дела обозначен как "находящийся на рассмотрении".

После вхождения Крыма в состав России Госсовет республики принял решение о национализации целого ряда украинских предприятий, расположенных на территории полуострова.