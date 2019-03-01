Ульяновская область рассчитывает сотрудничать с Германией в сфере возобновляемой энергии

УЛЬЯНОВСК, 1 марта. /ТАСС/. Ульяновская область планирует привлечь в регион инвесторов из Германии, готовых открывать производства по выпуску оборудования для альтернативной энергетики. Об этом сообщил в пятницу журналистам в рамках регионального Дня немецкой экономики генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин.

"Одним из возможных направлений сотрудничества могут стать новые отрасли, в том числе машиностроение в сфере возобновляемых источников электроэнергии. В регионе реализуется проект по производству ветрогенераторов и подобный же проект по солнечным панелям, у этих компаний серьезные обязательства по локализации комплектующих. Как раз, в том числе, у немецких компаний, у немецкого бизнеса, есть большой опыт в этой сфере, и мы рассчитываем на его приход", - сказал он.

По словам Васина, всего в регионе на данный момент немецким бизнесом реализовано более десяти проектов, в том числе пять заводов, с совокупным объемом инвестиций более 300 млн евро. Часть из этих проектов предполагают дальнейшее расширение. "Сейчас из-за экономической политики, санкций, пока еще не все реализовано. Мы рассчитываем на продолжение как этих проектов, так и на приход новых компаний", - уточнил он.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский сообщил ТАСС, что из 1 трлн 200 млрд рублей, которые, по последним данным, совокупно инвестированы резидентами всех индустриальных парков, на долю Германии приходится около 250 млрд рублей. "Это порядка 20% всех вложений резидентов", - сказал собеседник агентства.

Германия - главный экономический партнер Ульяновской области среди государств Европейского Союза. Немецкие инвесторы создали в регионе свыше двух тысяч высококвалифицированных рабочих мест. Среди наиболее крупных из них - заводы DMG MORI, Schaeffler, Jokey Plastik, Henkel, Quarzwerke, Fresenius Medical Care. В программе Дня немецкой экономики, который проходит в регионе 1 марта, - экскурсии на предприятия, созданные с участием немецких компаний, круглые столы на тему условий ведения бизнеса на территории Ульяновской области и финансовых инструментов поддержки зарубежных инвесторов.