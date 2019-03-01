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ВТБ снизил ставки по валютным вкладам

Для массовых клиентов максимальная эффективная ставка снизилась до 2,49%

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. ВТБ снизил ставки по валютным вкладам на фоне рекордного притока валюты в январе, следует из мониторинга процентных ставок кредитных организаций, который ведет исследовательская компания Frank RG.

Так, для массовых клиентов максимальная эффективная ставка снизилась сразу на 1,1 процентного пункта - до 2,49% с 3,59%, пишет Frank RG. При этом в линейке продуктов "Привилегия" ставка снизилась не так сильно - до 3,58% с 3,9%, а ставка для депозитов в долларах по продукту "Прайм" сократилась до 3,82% против 4,11% ранее.

По данным Frank RG, в январе 2019 года приток на валютные вклады и счета ВТБ составил $1,396 млрд. Это больше, чем банк привлек за весь прошлый год, когда на валютных счетах и вкладах было размещено $1,13 млрд.

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