Французская компания разработает концепцию спа-отеля в КЧР рядом с Кислыми источниками

АРХЫЗ /Карачаево-Черкесия/, 1 марта. /ТАСС/. Инвестор из Франции займется разработкой концепции спа-отеля, который планируют построить в Карачаево-Черкесии (КЧР) в рамках инвестиционного проекта по созданию всесезонного туристического комплекса "Пхия-Кислые источники", сообщил в пятницу журналистам на брифинге министр туризма, курортов и молодежной политики КЧР Анзор Эркенов.

"У нас крупный инвестор, мы сегодня планировали полететь на Пхию, но погодные условия не дали... Прилетели пятеро французов, которые будут заниматься разработкой концепции спа-отеля, который будет расположен непосредственно на поляне, которая находится в непосредственной близости к этим источникам. Будет спа- отель санаторно-курортного типа с размещением до 350 человек. Этим летом, я думаю, что и проектные работы, и все остальное уже начнется, окончание срока строительства - три года, потому что там сложный участок дороги, перевал", - сказал Эркенов.

Он отметил, что в этой местности находятся 24 уникальных источника минеральной воды из 95, существующих в мире.

"Кроме того, у нас резиденты из Екатеринбурга - группа "Синара" (является инвестором двух корпусов гостиничного комплекса "Романтик" на курорте "Архыз") получили лицензию на санаторно-курортное лечение. Они сделали соляные комнаты, мы планируем это развивать. Днем они [туристы] могут ездить на Пхию, туда добираться буквально 20 минут по той дороге, которая будет построена, попить минеральной воды, погулять, принять ванны нарзанные и приехать вечером сюда [в Архыз]", - добавил Эркенов.

Туристический комплекс "Пхия-Кислые источники" в Урупском районе республики планируют начать строить в 2019 году и возвести за три года. Также в 2019 году начнется строительство автомобильной дороги, которая соединит курорт "Архыз" с Кислыми источниками.

Кислые источники входят в число самых посещаемых туристами мест в Карачаево-Черкесии. Ранее прогнозировалось, что строительство дороги до Кислых источников позволит увеличить их посещаемость более чем на 40 тыс. человек. Минеральные источники воды в поселке Пхия Урупского района КЧР сейчас в год посещают около 10 тыс. туристов.