Трамп попросил Китай незамедлительно снять пошлины с сельскохозяйственной продукции США

"Я попросил Китай незамедлительно снять тарифы с нашей сельскохозяйственной продукции, включая говядину, свинину и так далее, так как торговые переговоры идут хорошо, а я не стал 1 марта повышать тарифы до 25%. Это очень важно для наших замечательных фермеров и для меня!" - написал американский лидер в Twitter.

В начале декабря 2018 года Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.