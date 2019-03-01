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Торговая война
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Трамп попросил Китай незамедлительно снять пошлины с сельскохозяйственной продукции США

Американский президент отметил, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином проходят успешно
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 2 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил власти Китая незамедлительно снять пошлины с американской сельскохозяйственной продукции, так как торговые переговоры между странами проходят успешно.

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"Я попросил Китай незамедлительно снять тарифы с нашей сельскохозяйственной продукции, включая говядину, свинину и так далее, так как торговые переговоры идут хорошо, а я не стал 1 марта повышать тарифы до 25%. Это очень важно для наших замечательных фермеров и для меня!" - написал американский лидер в Twitter.

В начале декабря 2018 года Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдТорговая война
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