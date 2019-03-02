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Facebook подала иск к базирующимся в Китае компаниям за продвижение продажи лайков

Они совершали подобные действия и на платформах других поставщиков онлайн-услуг, включая Amazon, Apple, Google и Twitter, отмечается в пресс-релизе компании

ТАСС, 2 марта. Американская компания Facebook подала в суд на четыре базирующиеся в Китае компании и трех физических лиц за продвижение продажи фальшивых учетных записей, лайков и подписчиков.

"Сегодня [социальные сети] Facebook и Instagram подали иск в федеральный суд США против четырех компаний и трех человек, базирующихся в КНР, за продвижение продажи фальшивых аккаунтов, лайков и подписчиков, - говорится в пятницу в пресс-релизе Facebook. - Они делали это как в Facebook, так и в Instagram, а также на [платформах] других поставщиков онлайн-услуг, включая Amazon, Apple, Google, LinkedIn и Twitter.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире.

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