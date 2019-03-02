Роспотребнадзор выявил отсутствие документов у каждого третьего продавца мяса

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Каждый третий проверенный в 2018 году объект реализовывал мясную продукцию без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность. Об этом в субботу сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"В 2017 году реализация мясной продукции без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, выявлялась на каждом пятом проверенном объекте, в 2018 году такие факты стали выявляться на каждом третьем проверенном объекте", - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в 2018 году из оборота было изъято около 400 т мяса и мясной продукции, в то время как в 2017 году - 300 т. "При этом ежегодно до 90% от указанных объемов забракованной продукции приходится на продовольственное сырье", - подчеркнули в ведомстве.

"Результаты проверок... свидетельствуют об увеличении объема мясной продукции, поставляемой в реализацию без сопроводительных документов, в том числе ветеринарных", - заключили в Роспотребнадзоре.

Отмечается также, что всего в 2018 году было исследовано около 150 тыс. проб мяса и продуктов его переработки на соответствие установленным требованиям. Исследование показало, что доля проб мяса и мясных продуктов, не соответствующих обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям, "на протяжении последних лет не превышает 1%". При этом по микробиологическим показателям, например, содержанию бактерий группы кишечной палочки, "в течение последних пяти лет не соответствует гигиеническим нормативам около 4% исследованных проб мясной продукции, в том числе продовольственного сырья".

В Роспотребнадзоре добавили, что по всем фактам выявляемых нарушений приняты предусмотренные законодательством меры, в том числе наложены штрафы на общую сумму свыше 146 млн рублей.