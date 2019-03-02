АСТАНА, 2 марта. /ТАСС/. Казахстанская авиакомпания Air Astana договорилась о полетах из Индии через Оман со 2 по 5 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Air Astana в субботу.

"Согласно информации от управления гражданской авиации Пакистана, воздушное пространство страны остается закрытым до 4 марта 2019 года. В целях разрешения возникшей ситуации Air Astana достигнуты соглашения для выполнения полетов в/из Индии альтернативным маршрутом с посадкой для дозаправки в Омане", - говорится в сообщении.

Отмечено, что альтернативный маршрут будет действовать со 2 по 5 марта. "Продолжительность полета составит 9 часов 15 минут по направлению Алма-Ата - Дели и 9 часов 25 минут по направлению Дели - Алма-Ата. Первый рейс КС907 (Алма-Ата - Дели - здесь и далее прим. ТАСС) вылетел сегодня, 2 марта, в 9:30 (6:30 мск)", - уточнили в компании. Пассажирам, ожидающим вылета из Дели, рекомендуется обратиться в колл-центр авиакомпании для перебронирования билетов.

В среду власти Пакистана объявили о закрытии воздушного пространства страны. Согласно данным международной системы извещений для авиаперсонала NOTAM (NOtice To AirMen), ограничительные меры должны были продлиться до 02:59 мск 28 февраля. В предписании, выданном в четверг, значилось, что воздушное пространство Пакистана будет закрыто до 11:00 мск 1 марта. Индия в среду также ввела запрет на полеты гражданской авиации над пограничными штатами Джамму и Кашмир, Химачал-Прадеш и Пенджаб, однако он был отменен в тот же день.

Причиной закрытия воздушного пространства в Индии и Пакистане стала напряженность между двумя странами после нападения на колонну индийских военных, которое 14 февраля в северном штате Джамму и Кашмир унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), базирующаяся на пакистанской территории.

Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду ВВС Пакистана в ответ подвергли удару военные объекты в Джамму и Кашмире. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями о том, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.