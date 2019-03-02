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Кабмин распределил 41,57 млрд рублей между субъектами на возмещение затрат по займам в АПК

Поддержка осуществляется в рамках ведомственного проекта "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о государственной поддержке инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе (АПК). Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте правительства.

"Средства в размере 41,57 млрд рублей распределены между 75 субъектами федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что поддержка осуществляется в рамках ведомственного проекта "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе".

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 21 февраля 2019 года.

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