Казахстан ратифицировал протокол с Россией о сотрудничестве в поставках нефти

АСТАНА, 2 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в субботу подписал закон о ратификации протокола об изменениях в межправительственное соглашение с Россией о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

Протокол подписан в Москве 3 октября 2018 года. "Изменения предусматривают выведение Приложения 2 "Перечень нефтепродуктов, запрещенных к вывозу из Российской Федерации в Республику Казахстан" и Приложения 3 "Перечень нефтепродуктов, запрещенных к экспорту из Республики Казахстан за пределы таможенной территории Таможенного союза" из-под условий соглашения. Вопросы регулирования ввоза нефтепродуктов из России в Казахстан и экспорта нефтепродуктов с территории Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза будут выведены на межведомственный уровень", - сообщил ранее министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Введение этих перечней было необходимостью для гарантированных поставок светлых нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо) российского производства для насыщения внутреннего рынка Казахстана, а также исключения реэкспорта российского продукта с территории Казахстана. Сейчас, после завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов Казахстана, стороны договорились вывести перечни нефтепродуктов на межведомственный уровень.

Вносимые в соглашение изменения будут способствовать развитию мобильности при принятии решения по открытию (закрытию) экспорта или импорта отдельных видов нефтепродуктов в зависимости от баланса внутреннего рынка горюче-смазочных материалов в Казахстане.