Казахстан ратифицировал соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС

АСТАНА, 2 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в субботу подписал закон о ратификации соглашения по маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

Соглашение подписано 2 февраля 2018 года на заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате. Основной целью документа является проведение в ЕАЭС согласованной, скоординированной политики в сфере маркировки товаров средствами идентификации для обеспечения законного оборота товаров, защиты прав потребителей и предупреждения действий, вводящих их в заблуждение.

Документ направлен на сокращение объема теневой экономики и увеличение поступлений налогов в бюджет путем осуществления контроля за оборотом маркируемых товаров. Соглашение определяет порядок маркировки товаров унифицированными в рамках ЕАЭС средствами идентификации товаров, подлежащих маркировке, перечень которых будет утверждаться решением Совета Евразийской экономической комиссии.

В рамках соглашения решение о введении маркировки товаров будет принимать Совет комиссии на основании предложений государств - членов союза, анализа целесообразности введения маркировки, информации о ее влиянии на условия ведения бизнеса, наличия технологической возможности маркировки, а также информации о действующих в отношении товаров иных систем контроля за их оборотом.